القاهرة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسأدانت مصر التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو عبر سيارة مفخخة، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم رفضها التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الصومال للحفاظ على أمنها واستقرارها.ونقل البيان تعازي مصر حكومةً وشعبًا لحكومة وشعب الصومال ولأُسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.// انتهى //19:20ت م0097