تونس 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسفاز الملعب التونسي في ميدانه على نادي حمام الأنف بهدفين لصفر في مباراة جمعت الفريقين لحساب الجولة 13 من الدوري التونسي لكرة القدم .وفي بنقردان فاز الاتحاد المنستيري على اتحاد بنقردان بهدفين لصفر بينما انتصر اتحاد تطاوين على النادي البنزرتي بهدفين لهدف في بنزرت .واستمر الاتحاد المنستيري في مقدمة الدوري بـ28 نقطة يليه الملعب التونسي بـ24 نقطة والاتحاد الأفريقي بـ22 نقطة فالصفاقسي بـ21 نقطة بينما يحتل الترجي المرتبة الخامسة بـ 19 نقطة منقوصا بست مباريات .وفي آخر الترتيب يقف حمام الأنف ( 9 نقاط) واتحاد تطاوين (8نقاط)// انتهى //19:27ت م0098