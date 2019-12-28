الحُرث ٠٢ جمادى الآخرة ١٤٤١ الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ م واساحتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الحرّث بالتعاون مع فريق عطاء الحرث التطوعي مساء اليوم بفعاليات العالمي للغة العربية تحت مسمى "خطك معنا أجمل" .وذلك بمنتزه العين الحارة بالمحافظة.وأوضح رئيس اللجنة علي بن طحطوح مجرشي أن الفعالية تهدف لتعريف مختلف الفئات العمرية بأهمية اللغة، وتحسين الخط العربي حيث تعد اللغة العربية من خلال العديد من الفقرات والمسابقات والفعاليات الثقافية والتوعوية المتنوعة.//انتهى //19:41ت م0100