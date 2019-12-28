جدة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، عن صادق العزاء والمواساة في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي في جمهورية كازاخستان.وتقدم الأمين العام بالعزاء لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.// انتهى //19:43ت م0101