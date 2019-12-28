الأحساء 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي أن الجامعة تعتزم إجراء دراسة افتتاح قسم للهندسة الكهربائية بكلية الهندسة للطالبات، وذلك دعمًا للعمل التنموي والحراك الكبير الذي يعيشه المجتمع ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق لقسم الهندسة الطبية بأقسام الطالبات.جاء ذلك خلال كلمة معاليه لدى حضوره ورشة عمل نظمتها إدارة التخطيط الإستراتيجي لعرض مشاريع الخطة الإستراتيجية للجامعة 2020 / 2024 أمس الأول بقاعة القبة للمؤتمرات في رحاب الجامعة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والكادر التدريسي والإداري من قطاعات الجامعة ذات العلاقة بهذا الشأن.وأشار معاليه إلى توجه الجامعة لإعادة هيكلة كليتي الآداب والعلوم الزراعية والأغذية دفعاً إلى تحقيق مفهوم الرشاقة الأكاديمية والبحثية حسب تعبيره، إلى جانب سعي الجامعة لاستكمال الدراسات والموافقات على افتتاح ثلاث كليات هي كلية علوم الاتصال و الإعلام، وكلية علوم الحركة، وكلية التصاميم ، مشدداً على حتمية ارتباط العمل الإستراتيجي والتخطيط لمواصلة المسير إلى الرفعة والتميز والإنجاز بتناغم خطط الأقسام والكليات وسائر أذرع الجامعة الفاعلة لتحقيق المزيد من الإنتاجية والنجاحات، ولمواكبة التغيرات اللافتة وغير المسبوقة التي يشهدها قطاع التعليم العالي التي ترتكز على المهارات وإثراء المعرفة وتنمية الأعمال في إطار رؤية المملكة المباركة 2030.وأوضح معاليه أن الجامعة حريصة على تطوير الإستراتيجية البحثية لتحويل جامعة الملك فيصل إلى جامعة بحثية ، حيث يرفد هذه التطلعات الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة وبذل جميع الجهود التطويرية التحفيزية الرامية إلى تحقيق ذلك، مع مضاعفة الدعم للخطط الإستراتيجية، وبذل الجهود لتحسين الخدمات وتهيئة الجامعة لدورها الريادي المطلوب استعداداً للانخراط مستقبلا في نظام الجامعات الجديد، مشدداً معاليه على أهمية تطوير الهوية المؤسسية للجامعة وبدء تنفيذ مقرراتها ووضوح الرؤية وصدق الانتماء وجدية العمل و المثابرة و الاهتمام و المشاركة من الجميع، مع التأكيد على أن الإستراتيجية الجديدة هي إستراتيجية الجميع ونجاحها مرتبط بالعمل التكاملي والانفتاح على الغير واستشعار المسؤولية التضامنية.وقدم المشرف على إدارة التخطيط الإستراتيجي الدكتور مقبل بن مشاري العيدان خلال الورشة عرضًا وافيًا شاملا عن خطة إعداد إستراتيجية الجامعة 2020 – 2024 م التي اشتملت على تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية وتشخيص الوضع الراهن والمقارنات المرجعية وتحديد أولويات التركيز الإستراتيجية وصياغة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الإستراتيجية وتطوير المشاريع ، كاشفا النقاب عن آلية تطوير إستراتيجية الجامعة 2020 – 2024 بدءاً من اللجنة العليا لإستراتيجية الجامعة مروراً باللجنة التنفيذية لإستراتيجيتها و اللجان الفرعية لإستراتيجية الجامعة وصولاً لقطاعات الجامعة والمجتمع الخارجي .وتناول الدكتور العيدان أولويات التركيز الإستراتيجي و الأهداف الإستراتيجية و المشاريع الإستراتيجية بما تضم من مشاريع التعليم و التعلم و مشاريع البحث العلمي و مشاريع التطوير و الشراكة المجتمعية ومشاريع الابتكار وتنمية الأعمال ومشاريع تجربة الطالب و مشاريع الحوكمة و فاعلية الإدارة ومشاريع التوازن المالي و كفاءة الإنفاق و مشاريع الشراكات الإستراتيجية .// انتهى //19:47ت م0102