الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسزار معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د.أحمد بن سالم العامري يصحبه عدد من مسؤولي الجامعة - يوم أمس - حي الطريف بالدرعية، الذي تشرف عليه هيئة تطوير بوابة الدرعية.وتجول معاليه ومرافقوه في الحي، يصحبهم عدد من مسؤولي البوابة الذين قدموا شرحاً وافياً ومميزاً عن قصر الحكم بالطريف، والمسجد الجامع ومتحف الخيل العربية، والمتحف الحربي.وقد أبدى معاليه ومرافقوه إعجابهم الشديد بمرافق الحي، مستشعرين في كل جزء منه التضحيات العظيمة التي بذلها مؤسسو الدولة السعودية الأولى من آل سعود، والبطولات النادرة التي أبداها المدافعون عن الدرعية.وتأتي الزيارة في سياق اهتمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بنواة التأسيس الأولى التي تمثل قاعدة الكيان الشامخ الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، وللوقوف على الآثار التي تقف بشموخ وأنفة لتحكي تاريخاً مجيداً يدرّس في مناهج الجامعة، وقد كانت موضوعًا بحثيًا تناولته عشرات الأبحاث العلمية والأطروحات التي قدمها -ولا زال يقدمها- طلاب وأساتذة الجامعة في شتى التخصصات العلمية ذات العلاقة.كما تأتي الزيارة لتبرز اهتمام الجامعة بالوقوف الميداني على مرافق الحي ومتاحفه، والاستفادة من ذلك في تطوير المعرض التاريخي الدائم الذي تقيمه الجامعة، وتشرف عليه الجمعية التاريخية في الجامعة، وللخروج بأفكار ومقترحاتٍ بحثية تُعرض على طلاب الدراسات العليا وأساتذة الجامعة.وتتطلع الجامعة إلى تعاون مشترك مع هيئة تطوير بوابة الدرعية لفتح آفاق مستقبلية مشتركة من التعاون، يتمكن خلالها طلاب وطالبات الجامعة والباحثون من طرق جوانب بحثية تتسق مع الرؤية للمنطقة في الجوانب التاريخية والاقتصادية والترويحية.// انتهى //19:59ت م0104