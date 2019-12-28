الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسحقق فريق الاتفاق فوزاً على ضيفه التعاون بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت لحساب الجولة ال13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب هزاع الهزاع في الدقيقة 65 بعدما استقبل تمريرة من نعيم السليتي ليضعها في الشباك، ويعيد فريقه للانتصارات التي فقدها حين خسارته المواجهة الماضية أمام الرائد.وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 16 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد التعاون عند 22 نقطة في المركز السادس.//انتهى//20:00ت م0105