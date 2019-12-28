جيزان 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسأنهت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم " بمنطقة جازان اليوم، توزيع دفعة جديدة من الشيكات الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض والمخصصة للإعانات المالية لأسر السجناء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة .وأفاد رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، أن هذه الدفعة من الإعانات المالية شملت 52 أسرة بواقع 3 آلاف ريال لكل منها وبقيمة إجمالية 156 ألف ريال .// انتهى //20:08ت م0106