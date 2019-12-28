اجتماعي / "تراحم" تصرف إعانات مالية لأسر السجناء بجازان
السبت 1441/5/2 هـ الموافق 2019/12/28 م واس
جيزان 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس
أنهت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم " بمنطقة جازان اليوم، توزيع دفعة جديدة من الشيكات الواردة من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية بالرياض والمخصصة للإعانات المالية لأسر السجناء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة .
وأفاد رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، أن هذه الدفعة من الإعانات المالية شملت 52 أسرة بواقع 3 آلاف ريال لكل منها وبقيمة إجمالية 156 ألف ريال .
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20:08ت م
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