الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد الأمين لجياد الإنتاج والمستورد.ولدى وصول سمو نائب أمير الرياض لميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.وفور وصول سموه عزف السلام الملكي .وعقب نهاية الشوط التاسع سلّم الأمير محمد بن عبدالرحمن كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج لسلطان بن عبدالرحمن العمّاج بعد فوز الجواد " لعيون وليد" بالمركز الأول لإسطبل سلطان العمّاج .كما سلّم سمو نائب أمير الرياض بعد نهاية الشوط العاشر كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة لرفاعي بن صمت الغريبان من دولة الكويت الشقيقة بعد فوز الجواد " كونتانجو " بالمركز الأول لإسطبل رفاعي الغريبان .وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.// يتبع //21:20ت م0110

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد ، وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.ورفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ماتحظى به رياضة الفروسية من دعم واهتمام كبيرين أديا إلى علو مستواها التنافسي وتطورها الاحترافي .وقال سموه في تصريح صحفي: " أتشرف اليوم نيابة عن سيدي ولي العهد - حفظه الله- برعاية كأس سموه ، وأبارك للفائزين هذا الفوز الكبير الذي يستحقونه والجميع بلا شك فائز بالمشاركة بهذا السباق والمنافسة ".وأضاف سموه "هذه الرياضة تحظى بدعم واهتمام مباشر من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومنافساتها مميزة ونشهد تطورها الملحوظ لعشاقها وهواتها وجمورها والكأس غالية على الجميع والمنافسة فيها كانت قوية وأهنئ الفائزين وأتمنى للبقية التوفيق في المنافسات القادمة".وقدم سموه شكره لسمو رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية وأعضاء المجلس ومنسوبي النادي على التنظيم والمستوى العالي في الحفل لما يحمله من اسم غال ٍ على الجميع، مؤكدًا سموه أن سمو ولي العهد هو الداعم الأول لمختلف الرياضات في وطننا الغالي ومتابعته دائمة لمستواها المحلي وتمثيلها الدولي.‏// انتهى //21:20ت م0111