عام / سمو الأمير بدر بن سلطان يلتقي بمديري القطاعات الحكومية في محافظة الطائف

السبت 1441/5/2 هـ الموافق 2019/12/28 م واس
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الطائف 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في محافظة الطائف اليوم مديري القطاعات الحكومية بالمحافظة.
‏واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء لمقترحات مديري القطاعات الحكومية التنموية ونبذة عن المشروعات في المحافظة .
وفي ختام اللقاء شارك سموه مديري القطاعات الحكومية طعام العشاء .
// انتهى //
22:00ت م
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