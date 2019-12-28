الطائف 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في محافظة الطائف اليوم مديري القطاعات الحكومية بالمحافظة.‏واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء لمقترحات مديري القطاعات الحكومية التنموية ونبذة عن المشروعات في المحافظة .وفي ختام اللقاء شارك سموه مديري القطاعات الحكومية طعام العشاء .// انتهى //22:00ت م0114