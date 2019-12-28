عام / سمو الأمير بدر بن سلطان يلتقي بمديري القطاعات الحكومية في محافظة الطائف
السبت 1441/5/2 هـ الموافق 2019/12/28 م واس
الطائف 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في محافظة الطائف اليوم مديري القطاعات الحكومية بالمحافظة.
واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء لمقترحات مديري القطاعات الحكومية التنموية ونبذة عن المشروعات في المحافظة .
وفي ختام اللقاء شارك سموه مديري القطاعات الحكومية طعام العشاء .
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22:00ت م
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