تونس 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسفاز نادي الهلال السوداني على النجم الساحلي التونسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم في تونس ضمن الجولة الثالثة من كأس رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم (المجموعة الثانية).وكان النجم الساحلي قد فاز في المباراة الأولى على الأهلي المصري وعلى بلاتينوم الزمبابوي ليحتل الهلال والنجم الساحلي المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية.وتقام مباراة الإياب في السودان في الحادي عشر من شهر يناير المقبل.// انتهى //22:22ت م0117