القدس المحتلة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"،: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، خلال العام 2019م.وأوضح "أوتشا" في تقريرها الذي يوثق الفترة ما بين 10-23 ديسمبر 2019، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 898 فلسطينيًا، لافتًا الانتباه إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) ومدينة القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص البناء، ما أدى إلى تهجير 45 فلسطينيًا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين.ووفقا للتقرير، اقتلعت قوات الاحتلال خلال إحدى عمليات الهدم شرق نابلس، نحو 2500 شجرة وشتلة، كانت تشكل جزءًا من منطقة محمية طبيعية، وتخدم نحو 14 ألف فلسطيني من بلدة بيت فوريك وتجمُّع خربة طانا الرعوي القريبين منها.أما في قطاع غزة، ذكر التقرير أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين ما مجموعه 129 فلسطينيا ، من بينهم 44 طفلًا، بجروح المسيرات السلمية قرب السياج الحدودي.وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا ، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، بجروح في حوادث عدة.ووفقا لتقرير "أوتشا"، فإن قوات الاحتلال نفذت ما مجموعه 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 فلسطينيا، من بينهم 17 طفلا على الأقل.وأوضح أن المستوطنين أصابوا خلال الأسبوعين الماضيين أربعة فلسطينيين بجروح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات في الضفة.// انتهى //23:05ت م0119