الجبيل 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس رابع سباقاته للموسم الحالي، الذي أقيم بدعم من نادي الفروسية بالرياض، وذلك بحضور مدير عام ميدان فروسية الجبيل راشد القحطاني وأعضاء إدارة ميدان فروسية الجبيل وملاك الخيل ، وذلك على مضمار مدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط ٢٠٠٠ متر ، وفي نهاية الشوطين الرابع والخامس سلم مدير عام ميدان فروسية الجبيل كأس دعم نادي الفروسية لمالك الجواد "المفتي" الذي حقق المركز الأول في الشوط الرابع .وجاءت نتائج السباق كالتالي: الشوط الأول المخصص للجياد المحلية "لم تربح" فاز بالمركز الأول الحصان "هاكوب" ، وفي الشوط الثاني المخصص للجياد المحلية "ربحت" من (١- ٣) حصل على المركز الأول الحصان " غابن " ، و في الشوط الثالث المخصص لحصن وأفراس مفتوح الدرجات ومسافة ٢٠٠٠ متر حقق الكأس والمركز الأول الحصان "حنون" ، وفي الشوط الرابع المخصص لحصن وأفراس مفتوح الدرجات ٤ سنوات فأكثر حصل على المركز الأول الجواد " المفتي" .// انتهى //23:09ت م0120