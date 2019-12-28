جدة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واساختتمت اليوم , أعمال المؤتمر الخامس "المستجدات في أمراض الروماتيزم "، الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني ، وذلك في فندق كراون بلازا بجدة .وشارك في المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام أكثر من 20 طبيبًا سعوديًا , وأطباء وأساتذة من بريطانيا ومصر وأساتذة جامعيين واستشاريين ، حيث جرى مناقشة آخر ما وصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم وعلاجها بالأدلة والبراهين المستندة على دراسات إكلينيكية , إضافة إلى مناقشة آخر تطورات علاج مرض " الروماتويد" والذئبة الحمراء وهشاشة العظام .كما حفل المؤتمر بحزمة من الجلسات العلمية موزعة ما بين ندوات طبية و" كورسات " وورش عمل ناقشت في مضمونها علاج هشاشة العظام , والأشعة الصوتية لأمراض الروماتيزم , وحالات روماتيزمية صعبة عند الكبار والأطفال .يذكر أن المؤتمر حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (٢٠ ) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين من الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين.// انتهى //23:45ت م0123