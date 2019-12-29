القاهرة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسفاز فريق الأهلي المصري على ضيفه فريق بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط، ليتساوى مع فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، ولكل منهما ست نقاط أيضًا، فيما ظل بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.وفي الجولة القادمة، سيحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، فيما سيستضيف الهلال السوداني فريق النجم الساحلي التونسي، وذلك يوم 10 يناير القادم.// انتهى //00:53ت م0126