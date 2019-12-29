كينشاسا 02 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسانتشلت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية 20 جثة، من نهر في وسط البلاد، حيث شب حريق مطلع الأسبوع في زورق لنقل الركاب والبضائع.وذكر مسؤولون محليون، اليوم أن إنتشال الجثث كان على مراحل من مناطق واقعة على طول نهر كاساي.وأفاد تقرير للقيادة الإقليمية للقوة البحرية، وحدة الجيش المكلفة ضمان أمن المياه الكونغولية، أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بحروق، وفقد آخرون دون تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق.وحسب المصدر ذاته، فقد اندلع الحريق عندما أشعل أحد أفراد الطاقم سيجارة، بينما كان زملاؤه يسكبون الوقود في خزان الزورق.ويذكر أن نهر الكونغو وروافده وأنهار أخرى تعد مسالك للتنقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تبلغ مساحتها 2.3 مليون كليلومتر مربع، وذلك في ظل وجود القليل من الطرقات التي يمكن استخدامها.// انتهى //02:14ت م0127