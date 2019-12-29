الرياض 03جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - ناشطًا للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:33ت م0002