الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين وولي العهد يواسيان رئيس كازاخستان في ضحايا الطائرة.المملكة تدين وتستنكر التفجير بمقديشو.أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي.بدر بن سلطان يلتقي بمديري القطاعات الحكومية في الطائف.نيابة عن ولي العهد.. محمد بن عبدالرحمن يرعى حفل سباق الخيل السنوي.جامعة الملك فيصل تدرس افتتاح قسم للهندسة الميكانيكية للطالبات.شرطة حائل تقبض على مواطنين تعمدا مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية.قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر المواطنين من التواجد في «شيونج شوي».وزير الدفاع اليمني: ماضون نحو استعادة الدولة ومواجهة المشروعات التخريبية.ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مقديشو إلى 100 شخصاً.مقتل ثلاثة من مليشيا الحوثي الإرهابية غرب تعز.ارتفاع عجز الموازنة العامة في الأردن إلى مليار و133 مليون دينار.«الجرب» يتفشى في أسطنبول.. والصحة التركية تحذر.// يتبع //06:52ت م0003