وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التجارة والتدابير المقيدة ) : يمكن اعتبار العام الحالي اقتصاديا، عام الأزمة التجارية على الساحة العالمية. المسألة لا تتوقف فقط عند حرب التجارة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، بل تمضي قدما لتشمل الخلافات التجارية بين واشنطن وعدد من عواصم الاتحاد الأوروبي الكبرى، ناهيك عن المشكلات التجارية بين عدد من دول آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وغيرهما.ورأت أن سياسات الحكومات في هذه الدول هي التي تزيد "نار" الأزمة التجارية، مع فرض رسوم جمركية إضافية على بعضها بعضا، خصوصا تلك التي تدخل ضمن نطاق "الرسوم الانتقامية". وأزمة التجارة هددت بالفعل حالة النمو الاقتصادي العالمي، بل بلغت مخاطرها إمكانية دخول هذا الاقتصاد في ركود، وهو أمر مخيف على الساحة الدولية، بعد أشهر فقط من خروج الاقتصاد من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.وأشارت الى أن الذي يعزز هذا الطرح ما صدر أخيرا عن منظمة التجارة العالمية التي كانت طوال العام محل انتقاد من عدد من الدول الكبرى، لأنها لم تدخل ما يكفي من الإصلاحات لتسوية المشكلات العالقة، أو لرفع الظلم التجاري عن هذه الدولة أو تلك. المهم أقرت المنظمة بأن قيمة التدابير المقيدة للاستيراد حول العالم بلغت 747 مليار دولار في عام واحد لترتفع إلى أكثر من 27 في المائة عن مستواها عام 2018. التقرير الذي أصدرته منظمة التجارة وشاركت المملكة في إعداده، يؤكد مجددا مخاطر السياسات التجارية التي تتخذها أغلب الدول، ولا سيما الكبرى منها، وانعكاساتها المقلقة على الاقتصاد العالمي. صحيح أن أحدا لا يتوقع أن تزول هذه القيود نهائيا، لكن الصحيح أيضا أنها كبيرة ومشددة ومكلفة جدا على الساحة الدولية ككل، مع ضرورة الإشارة إلى أنها تسهم في استفحال أي أزمات بينية أو جماعية.وأعتبرت أن اللافت في هذا التقرير أن 1.5 تريليون دولار من أصل 19.5 تريليون دولار تأثرت بالقيود المشار إليها. ولم يحدث في تاريخ العلاقات التجارية الدولية أن بلغت مستويات هذه القيود هذا الحد المقلق. وعلى هذا الأساس، ينبغي بالفعل أن تكون نتائج التقرير المهم مقلقة للعالم أجمع، خصوصا على صعيد التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي من جراء أزمات التجارة بشكل عام. وهذه التهديدات لا تضر بالنمو الاقتصادي فحسب، بل تشمل أيضا سوق العمل والقوة الشرائية في جميع دول العالم. فعلى سبيل المثال الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أضرت الساحة الاقتصادية في الدولتين على حد سواء، ناهيك عن انعكاساتها السلبية على الساحة الدولية. ومع ارتفاع حجم القيود على التجارة تتصاعد الأضرار وتتنوع.وبينت أن التدابير المقيدة للتجارة عالميا ستكون بمنزلة كابح لأي تقدم يسعى العالم إليه على الصعيد الاقتصادي. والمطلوب في هذه الحالة أن يبقى دائما التفاهم، وحل المشكلات التجارية بهدوء وعبر المفاوضات، وعدم اللجوء إلى الإجراءات الانتقامية. فضلا عن ذلك، هناك ضرورة أيضا لعملية إصلاح شاملة على صعيد منظمة التجارة العالمية التي تعد الملجأ الأخير لأي خلافات بين الدول المنضوية تحت لوائها. وإذا لم يكن هناك تعاون حقيقي فإن الأزمات التجارية ستتفاقم، وتلقي بظلالها على أي نهضة أو ازدهار يحدث هنا أو هناك. إنها عملية جماعية ليست اختيارية، ولا سيما أن التجارة في حد ذاتها آلية تلاق. وأي إجراءات مقيدة تؤثر سلبا في هذا التلاقي الحتمي من أجل ساحة تجارية صحية وعادلة بعيدة عن التجاذبات ومشاعر الانتقام.// انتهى //06:53ت م0007