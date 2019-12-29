بريدة 03جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, خطاب شكر وتقدير لمدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ صالح بن علي العميرة, ثمن من خلاله جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.وقال سموه : نشكر لكم جهودكم وحرصكم على تعزيز الأمن الفكري والإسهام في رفع مستوى الوعي لدى كافة شرائح المجتمع, متطلعين لمواصلة الجهود عبر مثل هذه البرامج المباركة والتي تساهم في تحصين المجتمع والحفاظ على أبناء الوطن.وأشار سمو الأمير فيصل بن مشعل عن أهمية تعزيز الولاء والانتماء للوطن وقادته, وتحصين عقول الناشئة ووقايتهم من الانحرافات, مؤكداً سموه على دور مؤسسات المجتمع في المساهمة في الحماية والتحصين, وتأصيل الأمن الفكري وتعزيزه في نفوس أبناء الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بكافة الجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.// انتهى //07:27ت م0010