المدينة المنورة 3 جماد الأولى 1441هـ الموافق 29 ديسمبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً ، تشمل المدينة المنورة ومحافظاتالحناكية والمهد .// انتهى //08:38ت م0011