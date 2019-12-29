الباحة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسيُنظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بعد غدٍ، دورة إسعافية، ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وذلك بمقر وحدة التدريب بمركز الهلال الأحمر بمدينة الباحة.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن الدورة التي تبدأ من بعد صلاة العصر، سيقدم خلالها العديد من المحاور عن الإسعافات الأولية والتدريب العملي، مشيرًا إلى أن المتدرب سيحصل على كتاب للإسعافات الأولية، وشهادة معتمدة من الهلال الأحمر، وبطاقة مسعف أولي.وأشار الزهراني إلى أن التسجيل في الدورة إلكترونيًا وذلك من خلال نظام التدريب للهيئة واختيار الدورة التي خصص لها الرقم 311.// انتهى //08:49ت م0012