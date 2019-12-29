طرابلس 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع نظيره القبرصي ديمترس سيلوريس في نيقوسيا الذي بحث آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة، واتفق الطرفان فيه على تشكيل لجنة تواصل دائم.وتابعت تواصل تصعيد العمليات العسكرية فى محاور صلاح الدين وعين زارة وطريق المطار ومحور الرملة بين قوات الجيش وقوات الوفاق وسط تقدم للجيش فى عدة محاور.وتناقلت صحف ليبيا تظاهر مئات التونسيين أمام مقر سفارة تركيا في العاصمة تونس احتجاجًا على عزمها في التدخل العسكري في ليبيا.وعرجت صحف الأحد على تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وجود العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم ليبيا عبر السلاح.// انتهى //08:53ت م0013