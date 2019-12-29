طرابلس 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بشدة ما وصفها الغارات الجوية المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية في غرب ليبيا، بما في ذلك في الزاوية وتاجوراء وأبو سليم.وقال سلامة في بيان اليوم إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين لا تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل تصعيد للنزاع وتحريض على أعمال انتقامية في المستقبل مما يهدد الوحدة الاجتماعية في ليبيا، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في جميع أنحاء ليبيا.// انتهى //09:37ت م0019