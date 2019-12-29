القاهرة 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة بذل أقصى الجهود للحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في البلاد.وأشارت إلى أن تحذير واشنطن من إجراءات استفزازية قد تتخذها إيران في مضيق هرمز وأماكن أخرى بالمنطقة.ولفتت الانتباه إلى إيقاف إنتاج النفط في حقل الناصرية العملاق جنوب العراق بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات في البلاد.ونقلت عن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح تأكيده أن عزم تركيا إرسال جنوب إلى بلاده هو أمر لا يمكن القبول به، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تشكل اقتحامًا للشئون الداخلية في دولة أخرى.وأخبرت عن نزوح أكثر من 235 ألف شخص جراء التصعيد العسكري في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.وتحدثت عن تعيين عبدالعزيز جراد رئيسًا للوزراء في الجزائر، في مسعى لتشكيل حكومة جديدة للتعامل مع التحدي الاقتصادي والوضع السياسي المضطرب في البلاد.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 90 شخصًا وإصابة العشرات إثر انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشيو.// انتهى //09:52ت م0020