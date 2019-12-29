الجزائر 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم ارتياح الطبقة السياسية والشارع الجزائري لقرار تعيين التكنوقراط عبدالعزيز جراد في منصب رئيس الوزراء من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون امس، مشيرةً إلى أن هذا القرار يعد أول خطوة نحو تحقيق مطالب الحراك الشعبي من أجل التغيير.واهتمت بالتصعيد العسكري الحاصل في ليبيا، مؤكدةً قلق الجزائر من التجاذبات الدولية في المنطقة التي قد تدخل المنطقة برمتها في الفوضى.وعرجت صحف الجزائر على الأزمة في لبنان، مبرزةً تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون عزمه على إيجاد مخارج مرضية للحراك السلمي ويجنب البلاد الانهيار، داعيًا الطبقة السياسية والنخب اللبنانية إلى العمل سويا لوضع تصور مشترك للحلول الممكنة.وواصلت صحف الأحد رصد الأحداث الجارية في فرنسا على ضوء إضراب نقابات المواصلات الذي دخل يومه ال25، وسط إصرار الحكومة على رفض سحب مشروع قانون التقاعد المثير للجدل.// انتهى //11:02ت م0023