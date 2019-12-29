رام الله 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئاسة الفلسطينية أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس والقيادة الفلسطينية مصممون على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة لكن ليس بأي ثمن.وأولت بما قاله مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إن سلطات الاحتلال هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2019.وأوردت صحف فلسطين ما كشف عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن عددًا من الدول الأوربية رفضت إصدار ورقة ضمان بعدم عرقلة إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس، موكدًا أنه لا انتخابات دون القدس وان إصدار مرسوم رئاسي قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في العاصمة المحتلة سيؤدي في النهاية إلى إلغاء المرسوم حال منعت إسرائيل إجراءها وهو أمر كارثي.ونشرت خبر تعيين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عبدالعزيز جراد رئيسًا للوزراء الأستاذ في العلوم السياسية بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لصبري بوقدوم.وتطرقت صحف الأحد إلى ما ذكرته الشرطة الصومالية أن مئة شخص تقريبًا قتلوا في انفجار السيارة المفخخة الذي وقع بمقديشو.// انتهى //11:12ت م0025