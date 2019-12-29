عام / سفارة المملكة في مالي تُشارك في توزيع لحوم الهدي والأضاحي على المحتاجين
الأحد 1441/5/3 هـ الموافق 2019/12/29 م واس
باماكو 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس
شاركت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مالي اليوم في توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة إلى المحتاجين في مالي.
وبلغ عدد الأضاحي خمسة آلاف من لحوم الهدي والأضاحي ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي التي تم ذبحها في المملكة خلال موسم حج عام 1440هـ.
وحضر عملية التوزيع وفد من البنك الإسلامي للتنمية ونائب وزير الصحة والشؤون الاجتماعية المالي الدكتور ماما كوماري.
// انتهى //
11:14ت م
0026