باماكو 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسشاركت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مالي اليوم في توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة إلى المحتاجين في مالي.وبلغ عدد الأضاحي خمسة آلاف من لحوم الهدي والأضاحي ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي التي تم ذبحها في المملكة خلال موسم حج عام 1440هـ.وحضر عملية التوزيع وفد من البنك الإسلامي للتنمية ونائب وزير الصحة والشؤون الاجتماعية المالي الدكتور ماما كوماري.// انتهى //11:14ت م0026