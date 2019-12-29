القدس المحتلة 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة طالت 12 مواطنًا فلسطينيًا بينهم ثلاثة إخوة.وأفادت مصادر محلية في القدس أن جيش الاحتلال داهم عشرات المنازل في بلدة العيسوية وفتشتها واعتقل كلًا من سامي ومراد وسامر أنور عبيد، وفادي علي عليان، وناصر علي محمود، وزكريا عليان، وكايد محمود، ومروان داري، ويوسف محمد درويش، وإسماعيل يوسف محيسن، وأكرم فادي علي مصطفى، ومحمد الصفدي.// انتهى //11:16ت م0027