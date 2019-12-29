الباحة 03 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 29 ديسمبر 2019م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة غداً، الأمسية الثقافية " الباحة العمق التاريخي والبعد الثقافي "، للكاتب والباحث التاريخي إبراهيم بن يحيى الزهراني ، والتي ينظمها النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة بعد صلاة المغرب بقاعة الشيخ سعيد ‏العنقري بمقر النادي.وأعرب رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة حسن بن محمد الزهراني عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته لهذه الأمسية ودعمه لمختلف المناشط الثقافية التي يقيمها النادي، مشيراً إلى أن الكاتب والباحث الزهراني سيستعرض خلال الأمسية الشواهد المكانية لحضارة الإنسان بالباحة والرسوم والنقوش الكتابية والمواقع الأثرية التي تشتهر بها المنطقة .// انتهى //13:08ت م0048