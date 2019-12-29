الرياض03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسشهدت جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل -في نسختها الرابعة - منافسة سيدتان من دولة الإمارات العربية المتحدة لـ(742) رجلاً مشاركًا من خمس دول في الجائزة.وأظهرت كشوف أسماء المشاركين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسختها الرابعة، التي تجري فعالياتها في صياهد رماح، مزاحمة سيدتين من دولة الإمارات وهما: شيخة ذياب سيف آل نهيان، وفاطمة سالم مبارك الراشدي، إذ تعد مشاركة آل نهيان والراشدي في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل هذا العام المشاركة الثانية، بعد مشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن بن خالد آل سعود، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، بعدد من الفرديات في لون المجاهيم، فئة الفردي دق وجل.ويشارك في جائزة الملك عبدالعزيز، لمزاين الإبل هذا العام (٧٤٨) مشاركًا من خمس دول خليجية، منهم (742) رجلاً، وسيدتان، وأربع شركات.// انتهى //13:23ت م0052