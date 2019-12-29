بيروت 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسحددت وكالة الأمم المتحدة لإغاث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ستة أسابيع لصرف المساعدة الشتوية للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.جاء ذلك في إعلان لـ"الأونروا" اليوم، أن المهلة المحددة لاستلام مبلغ المساعدة الشتوية لا تتجاوز الستة أسابيع.وكانت الوكالة الأممية قد وزعت مساعدات مالية للنازحين الفلسطينيين خلال الأيام الماضية "بدل التدفئة" والمساعدة على مواجهة الظروف الإنسانية خلال المنخفض الجوي الذي يشهده لبنان وأدى إلى اجتياح مياه الأمطار والسيول لمنازل وخيم النازحين الفلسطينيين والسوريين في مختلف المناطق اللبنانية.// انتهى //13:27ت م0053