الكويت 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 4ر3 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6247 نقطة بنسبة 06ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر125 مليون سهم تمت من خلال 5501 صفقة نقدية بقيمة 20 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4894 نقطة بنسبة 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر96 مليون سهم تمت عبر 3599 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر5 نقطة ليصل لمستوى 09ر6932 نقطة بنسبة 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر28 مليون سهم تمت عبر 1902 صفقة بقيمة 7ر13 مليون دينار.// انتهى //13:27ت م0054