الدمام 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسباشرت بلدية وسط الدمام خلال الربع الرابع من العام الجاري 2273 بلاغاً لمخالفات تم استقبالها عبر منصة البلاغات التفاعلية 940، وأصدرت 12664 رخصة مهنية عبر بوابة "بلدي" .وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سند الشمري أنه جرى معالجة 1083 بلاغا يتعلق بالنظافة العامة وإزالة الأنقاض ومخالفات البناء، مشيراً إلى أن عدد البلاغات الخاصة بالإصحاح البيئي والمنشآت الغذائية بلغ 1039 بلاغاً تم معالجتها، و592 بلاغاً عن الباعة الجائلين والمباني الآيلة للسقوط وملاحظات الحدائق العامة.وبين أن البلدية قامت بإصدار 12664 رخصة مهنية عبر بوابة "بلدي"، تنوعت ما بين إصدار رخصة جديدة وتجديد وتغيير النشاط ونقل الملكية وتعديل بيانات الرخصة .وأشار المهندس الشمري إلى أن " بوابة بلدي " تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات البلدية وتوفير الجهد والوقت على المستفيدين.// انتهى //13:41ت م0058