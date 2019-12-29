المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة غدًا، ورشة عمل تعريفية بنظام "سابر"بعنوان " سلامة المنتجات "، بحضور معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وذلك بفندق المريديان بالمنطقة.وتستعرض الورشة آلية عمل البوابة الإلكترونية للمطابقة " سابر " ومعرفة مبادرة سلامة المنتجات تحت هذه المنصة التي تتيح للتاجر، والمصّنع المحلي من إصدار شهادات المطابقة المطلوبة، وشهادات مطابقة الإرسالية إلكترونيًا للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليًا للسوق السعودي.// انتهى //13:44ت م0061