عرعر 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمقر الإمارة اليوم , الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر وعدد من منسوبي الشركة.وناقش سموه خلال الاستقبال سبل تطوير وتحسين أداء الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، والعمل على وضع الحلول المناسبة للرقي بالخدمات للمستفيدين .وشدد سموه على أهمية تلبية احتياجات المنطقة وفق خطة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز شبكة الإنترنت بالسرعات العالية وتوفير شبكة واسعة لتغطية المراكز والقرى والهجر والطرق بالمنطقة والتوسع بشبكة الألياف البصرية لتغطية منازل المنطقة كافة.ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وماخصصته من موازنات كبيرة لذلك, وفق ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي.من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، على اهتمامه بقطاع الاتصالات في سبيل تنفيذ خططها وبرامجها في المنطقة بما يحقق آمآل وتطلعات المواطنين .// انتهى //15:12ت م0089