ظهران الجنوب 03 جمادي الاولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسرأس مدير تعليم محافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي اليوم الاجتماع الثاني للجنة الاستعداد لمهرجان أندية الحي الترفيهية التعليمية بمحافظة ظهران الجنوب .واستعرض الاجتماع جدول الأعمال والعمل عليه، واعتماد اللجان الإشرافية على المهرجان وخُططها، وموعد انطلاقته للبنين الأحد الموافق 10 / 5 / 1441 هـ في متوسطة سعد بن أبي وقاص، ومتوسطة المأمون بالحرجة تحت شعار " مهرجان الأنس"، فيما تم تحديد موعده للبنات الاثنين الموافق 11 / 5 / 1441 هـ في متوسطة الحرجة الأولى تحت شعار "لقاءكم أنس" .وأوضح المتحدث الرسمي في إدارة التعليم بظهران الجنوب والمنسق الإعلامي للمهرجان سالم مسفر عروي أن المهرجان سوف يشهد تنفيذ العديد من البرامج الثقافية المتنوعة والمسابقات وألعاب رياضية وشعبية، ومعارض مصاحبة وجوائز قيمة لزوار المهرجان، ولجميع شرائح المجتمع .// انتهى //15:20ت م0090