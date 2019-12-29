الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان.وناقش الأمير فيصل بن بندر مع المهندس الضلعان آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشروعات وزارة النقل بمدينة ومحافظات الرياض , كما بحث سموه المعوقات والحلول المستعجلة وسبل تعزيزها وإنجازها .ونوه سمو أمير منطقة الرياض بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمشروعات الطرق بالمنطقة ، مشدداً على ضرورة تقديمها الخدمات الكاملة للمواطن .// انتهى //15:26ت م0093