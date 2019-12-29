الدمام 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأقرت اللجنة المشتركة بين أمانة المنطقة الشرقية والإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية اعتماد تحسين مدخل طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الجبيل بالدمام من خلال وضع بعض التحسينات، لتصبح التحويلة المعتمدة بوضع خرسانة دائمة للموقع، إضافة إلى تعزيز السلامة المرورية، وتحسين تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير نايف بتحويل الإشارة من الطور الرباعي إلى الطور الثلاثي.وجاء اعتماد هذا التحسين بعد أن أخضعت الأمانة وإدارة المرور الطريق لتجربة وضع الحواجز البلاستيكية لمدة ثلاثة أسابيع، وقد أثبتت نجاحها مع وضع بعض التعديلات على تلك التجربة، وذلك لتنظيم الحركة المرورية وانسيابيتها وتخفيف الازدحام على الطريق، إلى جانب توسعة لبعض أجزاء الطريق بإضافة عدد من الحارات.// انتهى //15:29ت م0094