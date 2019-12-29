الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واساختتمت أمس منافسات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي شهدت مواصلة النصر لصدارته وتعثر الهلال والأهلي, وتقدم الوحدة للوصافة في الجولة التي شهدت تسجيل 18 هدفاً خلال 8 مباريات 6 منها انتهت بالفوز واثنتان بالتعادل.وتمكن النصر من الوصول إلى النقطة 29 في المركز الأول بعد فوزه على الفيحاء 4 ـ 1 , سجل منها مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله 3 أهداف "هاتريك" رافعاً رصيده الشخصي إلى 10 أهداف تصدر بها ترتيب الهدافين, فيما تقدم الوحدة إلى المركز الثاني بـ24 نقطة بفوزه على الفيصلي 1 ـ 0 , مستفيداً من خسارة الأهلي بهدف دون مقابل من الشباب"التاسع" بـ18 نقطة, ليبقى الأهلي على نقاطه الـ23 في المركز الثالث ـ له مباراة مؤجلةـ بفارق الأهداف عن أبها "الرابع" الذي كسب ضمك في "ديربي" عسير بنتيجة 3 ـ 2, يليهما الرائد خامساً بنفس الرصيد بعد أن تخطى العدالة بهدف دون مقابل في افتتاح مباريات الجولة يوم الخميس الماضي, الذي شهد مواجهة أخرى أقيمت في الرس جمعت الحزم والهلال, تمكن خلالها "الإيطالي"جوفينكو من إدراك التعادل لفريقه "الهلال" في الدقيقة الأخيرة ( 1 ـ 1 ) ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع ــ له 3 مباريات مؤجلة ـ , فيما وصل الحزم إلى النقطة 15 في المركز الثاني عشر, وجاء التعاون في المركز السادس برصيد 22 نقطة, بعد خسارته بهدف دون مقابل من الاتفاق "العاشر" بـ16 نقطة, والفيصلي ثامناً بـ20 نقطة ـ له مباراة مؤجلة ـ , والفيحاء في المركز الحادي عشر بـ16 نقطة.واقتنص الاتحاد نقطة ثمينة من ضيفه الفتح بعد أن سجل له لاعبه عبدالرحمن الغامدي هدف التعديل ( 1 ـ 1 ) عند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي المحتسب بدل الضائع, ليصل إلى النقطة 13 في المركز الثالث عشر , مقابل 9 نقاط للفتح في المركز الرابع عشر, والعدالة في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط ـ له مباراة مؤجلة ـ ,وأخيراً ضمك في المركز السادس عشر برصيد بـ7 نقاط.// انتهى //15:34ت م0099