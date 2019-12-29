الباحة 03 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 29 ديسمبر 2019م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تقريرًا عن أعمال اليوم العالمي للتطوع 2019م.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ويرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير البسامي, وعدد من منسوبي الجامعة.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بمعالي الدكتور الحسين ومرافقيه ، متمنيًا لهم التوفيق.واستمع سموه إلى شرح مفصل من العميد البسامي عن ما يحتويه التقرير من الإحصائيات والفرص التطوعية, بالإضافة إلى تدريب ومشاركات المتطوعين والحفل الذي أقيم بهذه المناسبة.وأكد الأمير حسام بن سعود على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم الأعمال التطوعية واستقطاب أكبر عدد من المتطوعين لخدمة المنطقة وأهلها, في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله", وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.وفي ختام الاستقبال كرّم سمو أمير الباحة عدد من منسوبي جامعة الباحة نظير مشاركتهم الفاعلة في اليوم العالمي للتطوع.من جهته ثمن معالي مدير جامعة الباحة دعم واهتمام سموه أمير المنطقة للجانب التطوعي الذي كان له الأثر الكبير في تزايد اعداد المتطوعين في كافة المجالات, معرباً في الوقت نفسه عن بالغ شكره لسموه أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته التي دائما تصب في خدمة المواطن.حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.//انتهى//15:36ت م0100