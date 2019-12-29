إسلام آباد 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأعلنت السفارة الباكستانية في العاصمة الأفغانية كابل عن استئناف خدماتها القنصلية بعد توقف دام نحو شهرين .وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان اليوم أن السفارة الباكستانية في كابل استأنفت خدماتها القنصلية وفتحت أبوابها أمام المراجعين الأفغان .وكانت السفارة الباكستانية في كابل قد علقت الخدمات القنصلية في الرابع من نوفمبر الماضي وسط مخاوف تتعلق بأمن وسلامة العاملين بها، خصوصاً بعد تعرض بعض الدبلوماسيين الباكستانيين في كابل لمضايقات، حيث قامت بعض الدرجات النارية بصدم السيارات التابعة للسفارة.// انتهى //15:41ت م0103