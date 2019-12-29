الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واستنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية فعاليات اليوم الأولمبي بعد غدٍ الثلاثاء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.ويأتي اليوم الأولمبي الذي تُسوق له اللجنة الأولمبية الدولية لتثقيف جميع أفراد المجتمع من كبار وصغار ورياضيين سواء كانوا من فئة الممارسين أو المحترفين بالقيم الأولمبية.ويهدف اليوم الأولمبي إلى تعريف البراعم والناشئين وأسرهم بعدة رياضات لتعزيز نمط الحياة الصحي ونشر ثقافة ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية وتعزيز ونشر قيم اللجنة الأولمبية الدولية الثلاث وهي الصداقة والتميز والاحترام.وسيشمل برنامج المشاركين في اليوم الأولمبي التعرف على الثقافة الأولمبية والالتقاء بمجموعة من النجوم واللاعبين من مختلف الرياضات للتعرف عن قرب على مشاركاتهم والأهداف التي ساهمت في تحقيقهم لهذا المنجز، كما يتضمن اليوم الأولمبي مشاركة مجموعة من الحضور في سباق 2كم جري إضافة إلى فتح فرص المشاركة في حزمة من المحاضرات الفنية التي تشكل جزءاً مهماً من المناسبات الأولمبية التثقيفية.// انتهى //16:25ت م0116