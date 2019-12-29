بيروت 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسنظم اللاجئون الفلسطينيون اعتصاما حاشدا اليوم في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك اللبنانية دعما للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وطالب اللاجئون منظمات المجتمع الدولية بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على التعامل مع الأسرى استنادا للقوانين والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة.وأفادوا أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الآن نحو 5500 شخص، منهم 43 سيدة، وعدد المعتقلين الأطفال نحو 220 طفلاً، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500 شخص.وأكد اللاجئون أن الأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب الحرمان من الرعاية الطبية.// انتهى //16:28ت م0117