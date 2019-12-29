بغداد 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيانين صحفيين منفصلين اليوم عن مقتل خمسة إرهابيين انتحاريين, وتدمير عربتين للدواعش في محافظتي صلاح الدين وكركوك.وأفادت الخلية أن قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين دمرت نفقين اثنين بداخلهما عبوتين ناسفتين وقتلت 5 إرهابيين انتحاريين كانوا داخل النفق, كما عثرت على 4 أوكار للإرهابيين تحتوي أجهزة اتصالات ومواد أخرى.وأشارت إلى قيام أحد الإرهابيين الانتحاريين بتفجير نفسه أثناء إزاحة الحجارة عن أحد الأوكار الواقعة غرب وادي الثرثار, مما أدى إلى إصابة ضابط و3 مقاتلين بجروح متفاوتة, كما عثرت على معمل للتفخيخ في المنطقة ذاتها.وفي بيان صحفي منفصل أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تدمير طيران الجيش العراقي عربتين يستخدمهما الدواعش جنوب غربي كركوك.// انتهى //16:28ت م0118