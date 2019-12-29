المنامة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,607.01 بارتفاع قدره 3.01 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار, كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 773.32 بانخفاض قدره 0.56 نقطة عن معدل إقفاله السابق .وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و640 ألفاً و917 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 535 ألفاً و190 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 77 صفقة .// انتهى //16:30ت م0119