القاهرة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 8ر698 مليار جنيه بخسارة قدرها 7ر1 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 800 مليون جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" التعاملات على تراجع نسبته 52ر0% ليسجل 98ر13812 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1ر0% لينهي عند مستوى 12ر529 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا خسارة طفيفة بلغت 1ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 33ر1389 نقطة بتراجع نسبته 18ر0%// انتهى //16:31ت م0120