المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسانهت مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بمنطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة دراسة تحديد أولويات تمويل العمل الخيري بمنطقة المدينة, والتي أعدت عن احتياجات المنح في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، ضمن نطاق مجالات المنح التي تدعمها المؤسسة في القطاع غير الربحي.وتأتي الدراسة في إطار برامج الدراسات التي تجريها مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية عن احتياجات المنح في جميع مناطق المملكة، للوصول إلى نموذج ريادي في المنح وتعظيم الأثر.وقد أتاحت المؤسسة الاستفادة من الدراسة لعموم المهتمين بالمنح في منطقة المدينة المنورة، من الجهات الإشرافية والمؤسسات المانحة والجهات التنفيذية والأفراد.//انتهى//16:42ت م0123