الدرب 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسنفذت جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان " شريان "، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة أمس، مشروع "العيادات المتخصصة لأمراض الدم الوراثية"، وذلك بمستشفى الدرب العام.وقدم المشروع الذي نفذ بحضور المدير التنفيذي للجمعية المهندس مصعب بن محمد الحازمي ومدير مستشفى الدرب العام علي بن محمد أبو شقارة , ومشاركة عدد من الأطباء الاستشاريين المتخصصين في أمراض الدم الوراثية، إلى جانب فريق طبي وإداري مكون من 11 متطوعًا من منسوبي مستشفى الدرب العام , الاستشارات والفحوصات الطبية وتوزيع الأدوية المجانية للمرضى، حيث تم الكشف على 15 حالة مرضية , تم تحويل ثلاث منها لمستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى الملك فهد المركزي بجازان لاستكمال العلاج.ويأتي المشروع ضمن البرامج والخدمات الطبية التي تقدمها الجمعية للمصابين بأمراض الدم الوراثية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.// انتهى //16:47ت م0124