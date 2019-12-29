الاحساء 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسنظّمت غرفة الأحساء اليوم ورشة عمل للتعريف بمنصة «نبدأ سوا» الخاصة بتقديم العروض والمواهب والمقترحات لموسم الشرقية 2020، بهدف تعزيز مكانة المنطقة كواجهة سياحية وتوسيع قنوات دعم المشاركة المجتمعية بالموسم بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والرياديين وأصحاب الشركات المتخصصة والجهات ذات العلاقة في مجالات السياحة والترفيه والخدمات بمقر الغرفة .وشارك في الورشة المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة العامة للترفيه سلطان الفقير الذي أكد أن الأحساء تتمتع بثراء تاريخي وتراثي كبير وتنوّع حضاري وطبيعي هائل يؤهلها لتصبح أهم وجهة في وجهات موسم الشرقية ، مبيناً أن تركيز الموسم في نسخته القادمة سينصبّ بشكل أساسي على تعزيز مكانة الشرقية كواجهة سياحية متميزة ومستدامة، وهو ما يتطلب المبادرة والمشاركة والعمل الجماعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، من أجل إبقاء أثر الموسم بشكل مفيد ومستدام، لافتًا النظر إلى أنّ أفراد مجتمع الأحساء كافة عليهم العمل على إبراز المقومات السياحية المتميّزة، والمعالم التراثية العريقة، والمواقع السياحية والصور الجمالية الرائعة بالواحة، من خلال المشاركة في المنصة بما يسهم بشكل كبير في استدامة الأنشطة السياحية بالمنطقة ونجاحها.وبيّن خلال الورشة التي قدمها وأدارها عضو موسم الشرقية وعضو مجلس إدارة الغرفة أحمد الراشد أن المنصة تتيح فرصة المشاركة في الفعاليات بالأفكار والمقترحات والمواهب والخدمات، حيث يسعى الموسم إلى تفعيل دور القطاع الخاص في إحداث نقلة نوعية بجودة الحياة في المملكة فضلًا عن خلق فرص استثمارية للمستثمرين وفرص عمل للمواطنين والمواطنات سواء في وظائف مباشرة أو غير مباشرة.وشدد على أن موسم الشرقية يمثل فرصة استثمارية قيّمة، ومنصة مهمة لاكتشاف المبدعين السعوديين، وإظهار مواهبهم وإطلاق قدراتهم في مختلف مجالات الثقافة والفنون والآداب والرياضة، وتطويرها بطريقة تفاعلية وإبداعية رائعة من خلال التفاعل والتواصل المباشر مع الجمهور، للإسهام في إثراء الحياة، وبناء مجتمع إبداعي للارتقاء بجودة الحياة في المملكة، فضلاً عن دوره في مساعدة الشباب على تحقيق التميّز، وإكسابهم الخبرة والاستعداد للمنافسة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.ولفت الفقير النظر إلى أن المنصة تستهدف الشركات المتخصصة في مجال السياحة والترفيه، وشركات الخدمات من جميع التخصصات، التي لديها الرغبة في المشاركة بموسم الشرقية، وأنه يمكن لأصحاب المنشآت والأراضي والمزارع والقاعات - ممن يرغبون في عرضها وتقديمها لموسم الشرقية - المشاركة بالمنصة، وكذلك جهات القطاع الثالث والأفراد من أصحاب المواهب والعروض المميزة.ومن جهته قدّم رشاد مخلص من فريق عمل موسم الشرقية عرضًا حول منصة "نبدأ سوا"، مبينًا أنه يمكن لأي شخص أو جهة لديهم عروض أو أفكار أو مقترحات مميزة، بما تفيد رسالة وأهداف موسم الشرقية، وتلبي رغبات مختلف الأذواق وتحقيق تطلعات شرائح المجتمع كافة، التقدم بها من خلال رابط المنصة (https:/‏‏‏/‏‏‏m.shargiyahseason.sa)وفي نهاية الورشة جرى طرح عدد من الأسئلة والأفكار والاقتراحات والمداخلات المتنوعة ثم تم تكريم المتحدثين بدروع الغرفة التكريمية.يُشار إلى أن موسم الشرقية - الذي يعقد خلال شهر مارس من كل عام - يُعد أكبر تظاهرة ثقافية وترفيهية وسياحية نوعية تشهدها المنطقة الشرقية، حيث نجح في نسخته الماضية 2019 في استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها، للاستمتاع بفعالياته المتميزة والمتنوعة.// انتهى //16:48ت م0125